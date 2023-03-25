Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk olacak. Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor.
ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
25 Mart Cumartesi günü (bugün) Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.
ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.
Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.
EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
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