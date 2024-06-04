Ernest Muçi attı, Arnavutluk kazandı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 00:15

Güncelleme: 04.06.2024 - 00:15

Hazırlık karşılaşmasında Arnavutluk ile Lihtenştayn karşı karşıya geldi. Arnavutluk konuk ettiği Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup etti.

Arnavutluk'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Armando Broja, 47. dakikada Jasir Asani ve 67. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

Arnavutluk bir sonraki hazırlık maçında Azerbaycan'ı konuk edecek.

Lihtenştayn ise deplasmanda Romanya ile karşılaşacak.