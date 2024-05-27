Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosu belli oldu! Ernest Muçi, Rey Manaj...

Arnavutluk, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 19:10
Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosu belli oldu! Ernest Muçi, Rey Manaj...
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EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala milli takımlar kadrolarını açıklamaya başladı.

Almanya'da düzenlenecek turnuvada B grubunda İspanya, İtalya ve Hırvatistan ile karşılaşacak Arnavutluk, EUR 2024 kadrosunu açıkladı.

MUÇİ İLE MANAJ KADRODA

Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi ve Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj kadroda yer aldı.

Arnavutluk'un kadrosu şu şekilde:


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