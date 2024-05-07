Tarihinde 17. kez: Beşiktaş, Ernest Muçi ile Türkiye Kupası finaline uçtu!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 22:31

Güncelleme: 07.05.2024 - 22:34

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında karşı karşıa geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Siyah beyazlı takım, 0-0 biten ilk maçın ardından Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran ilk takım oldu. Beşiktaş'a turu getiren golü 70. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

17. KEZ FİNALE YÜKSELDİ

Siyah beyazlı takım, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda 17. kez finale kalmayı başardı. Beşiktaş, bugüne dek 16 kez final oynadığı kupayı 10 kez kazanma başarısı gösterdi.

BEŞİKTAŞ'I DEPLASMANDA YENEMİYOR

MKE Ankaragücü, finale kalma mücadelesi verdiği Beşiktaş'ı 22 yıldır deplasmanda mağlup edemiyor.

Beşiktaş ile karşılaşan MKE Ankaragücü 1991'den sonra ilk kez finale çıkmak istese de 33 yıllık hasretine son veremedi.

Beşiktaş'ın finaldeki rakibi Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin galibi olacak.