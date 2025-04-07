Ernest Muçi: 'Bu performanstan gurur duyuyorum'

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Ernest Muçi maçın ardından görüşlerini aktardı.

Ernest Muçi: 'Bu performanstan gurur duyuyorum'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 22:41

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılara beraberliği getiren gol, 90. dakikada penaltıdan geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Ernest Muçi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 

"BU PERFORMANSTAN GURUR DUYUYORUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Muçi, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Kırmızı kart gördük. Ama ikinci yarıda iyi bir karakter ve reaksiyon gösterdik. Ne yazık ki bir puan aldık. İkinci yarı performansımız daha iyiydi. Bu performanstan gurur duyuyorum. 1 puan aldık" ifadelerini kullandı. 


Etiketler: #Ernest Muci #beşiktaş #kasımpaşa

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