Ernest Muci kim, kaç yaşında, nereli? Ernest Muci hangi takımlarda oynadı?

Arnavut futbolcu Ernest Muci'nin yaşamı özellikle Beşiktaş'lı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Genç futbolcunun kim olduğu, hangi takımlarda forma giydiği araştırılıyor. Peki, Ernest Muci kim, kaç yaşında, nereli? Ernest Muci hangi takımlarda oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 14:17
Ernest Muci kim, kaç yaşında, nereli? Ernest Muci hangi takımlarda oynadı?
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Arnavut futbolcu Ernest Muci'nin adı Beşiktaş ile yan yana geliyor. Bu haberlerin ardından Ernest Muci'nin Beşiktaşa gelip gelmeyeceğini merak eden taraftarlar genç oyuncunun yaşamını merak etti... Peki, Ernest Muci kim, kaç yaşında, nereli? Ernest Muci hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

ERNEST MUÇI KİMDİR?

Ernest Muci, 19 Mart 2001 tarihinde Tiran, Arnavutluk'ta doğan genç bir futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev yapmaktadır. Muçi, futbol kariyerine 15 yaşında Dinamo Tiran'da başladıktan sonra, çocukluğunda desteklediği KF Tiran'a transfer olmuştur. Profesyonel kariyerine 16 yaşında çıkan Muci, hızla yükselerek Tiran'ın 2017-18 Kategoria e Parë şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştır.

Muci, sonraki yıllarda Tiran'da etkili performansını sürdürmüş ve 2019-20 sezonunda takımının şampiyonluğuna büyük katkıda bulunarak kişisel rekorunu kırmıştır. 2020-21 sezonunda da Tiran'ın önemli bir oyuncusu olarak öne çıkmıştır.

Şubat 2021'de, Arnavut futbolcunun yetenekleri Legia Varşova'nın dikkatini çekmiş ve Muçi, Polonya kulübü Legia Varşova ile sözleşme imzalamıştır. Burada sergilediği performansla hızla kendine yer bulan Muçi, uluslararası alanda da Arnavutluk milli futbol takımında yer almış ve 2023'te EURO 2024 eleme maçında milli formayla ilk golünü atmıştır.

ERNEST MUÇI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ernest Muci kariyerine FK Dinamo U17 takımında başladı, önce KF Tirana U19 takımına ardından ise Tirana’nın A takımına yükselme başarısı gösterdi.

Tiran’dan 2020-21 sezonunda Legia Varşova takımına transfer oldu.

Arnavutluk Milli takımıyla ilk maçına 15 Kasım 2021 tarihinde çıkan Muci, 7 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti.


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