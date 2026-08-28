Ernest Poku'dan transfer itirafı: 'Beşiktaş'ı seçmemin sebebi...'

Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'den yeni transferi Ernest Poku, transferinin ardından siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Transferi hakkında konuşan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu "Beşiktaş'ı seçmemin sebebi, taraftarların etkisi ve ligin rekabetçi olması. Umarım bolca gol atabilir ve asist yapabilirim" ifadelerini kullandı.

Poku ayrıca "İstanbul'a geldiğimde taraftarı görünce şok oldum çünkü gece geç bir saatti. Ama bana sevgi göstermeleri çok güzeldi. Onlara karşılık vermek istedim" açıklamasını yaptı.

Taraftara da mesaj gönderen Poku "Daha iyi bir oyuncu olmak istiyorum. Takıma yardımcı olmak ve bu sezonki hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Umarım bolca gol atabilir ve asist yapabilirim. Yapmak istediklerim bunlar" dedi.

Ernest Poku'nun açıklamaları şu şekilde:

Soru: Öncelikle Beşiktaş'a hoş geldin Ernest. Beşiktaş formasını ilk kez giymek nasıl bir his?

Ernest Poku: Çok güzel bir his. Sıcak bir karşılama aldım ve başlamak için sabırsızlanıyorum.

Soru: Beşiktaş ile transfer görüşmeleriniz kamuoyuna pek yansımadı. Bu yüzden bizim açımızdan her şey oldukça hızlı gelişmiş gibi göründü. Hikâye senin tarafında ne zaman başladı? Beşiktaş seninle ilk ne zaman iletişime geçti?

Ernest Poku: Benim için de çok hızlı oldu. Ama şimdi buradayım. Bu yüzden başlamak için sabırsızlanıyorum.

"GECE YARISI ŞOK OLDUM!"

Soru: Bu yaşta kariyerinde bir sonraki adım için muhtemelen birçok farklı seçeneğin vardı. Beşiktaş'ı seçmendeki en büyük etken neydi? Kararını vermeden önce Beşiktaş, İstanbul veya Türkiye hakkında herhangi biriyle konuştun mu?

Ernest Poku: Beşiktaş'ı seçmemin sebebi taraftarların etkisi ve ligin rekabetçi olması. Bence bu, oynadığım oyun tarzıyla da çok iyi örtüşüyor. Bu yüzden diyebilirim.

Soru: İstanbul'a indiğinde, gece çok geç bir saat olmasına rağmen seni karşılamak için bekleyen taraftarlarımız vardı. Onları gördüğünde ilk düşüncen ne oldu?

Ernest Poku: Şok oldum çünkü gece geç bir saatti. Ama bana sevgi göstermeleri çok güzeldi. Onlara karşılık vermek istedim.

"BENCE HENÜZ BİLMEDİKLERİ..."

Soru: İnsanlar senin hakkında konuşurken çoğunlukla tek bir kelime kullanıyorlar: Hız. Ama seni sadece hızlı bir oyuncu olarak tanımlamak tüm hikâyeyi anlatmaz. Sence Beşiktaş taraftarlarının henüz sahada görmediği özelliğin nedir?

Ernest Poku: İki ayağımı da kullanabiliyorum. Bire bir pozisyonlarda da defans oyuncumu geçebiliyorum. Bence henüz bilmedikleri şey bu.

Soru: Profesyonel kariyerine çok genç yaşta başladın. Sence 17 yaşındaki Ernest ile bugünkü Ernest arasındaki en büyük fark nedir?

Ernest Poku: Tabii ki daha güçlü, daha zeki ve futbolda daha tecrübeli oluyorsunuz. Bunlar, sahada tekrar göstermek istediğiniz şeyler.

UEFA GENÇLİK LİGİ ANISI

Soru: AZ Alkmaar ile UEFA Gençlik Ligi'ni kazandın ve finalde iki gol kaydettin. Bu kadar genç yaşta böyle bir başarı elde etmek sana ne kazandırdı?

Ernest Poku: İyi bir deneyimdi, güzel bir duyguydu. Finalde iki gol attığım için mutluydum. Ayrıca büyük bir sahne olduğu için daha iyi bir oyuncu olmamı sağladı. Ve şimdi buradayım.

"TÜRKİYE LİGİ'Nİ GÖRECEĞİZ"

Soru: Hollanda'da yetiştin, Almanya'da Bundesliga tecrübesi edindin ve şimdi Türkiye'desin. Farklı futbol kültürlerini deneyimlemek sana neler öğretti?

Ernest Poku: Bundesliga'da oyun daha bire bir temeline dayalı, geçiş oyununa benziyor. Hollanda'da ise daha teknik, derin oynama üzerine kurulu. Bloğu nasıl aşacağınızı bilmeniz gerekiyor. Şimdi Türk Ligi'ne gelince… Onu göreceğiz...

Soru: Bundesliga'da geçirdiğin dönem seni nasıl bir futbolcuya dönüştürdü? Almanya'da öğrendiğin ve oyununa kattığın en önemli şey neydi?

Ernest Poku: Daha olgun bir adam oldum. İlk defa evden, Hollanda'dan ayrılmıştım. Bu yüzden kendi başıma ve kız arkadaşımla bir şeyler yapmaya başladım. Bunlar da futbola taşıdığınız şeyler.

Soru: Avrupa'nın en iyi atmosferlerinden birine sahip olan Tüpraş Stadyumu'nda sahaya çıkacaksın. Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkacağın anı hayal ettin mi?

Ernest Poku: Sahaya çıktığımda ne olacağını bilmiyorum ama taraftarların inanılmaz derecede harika olduğunu biliyorum. Bu, hoşuma giden bir şey ve kesinlikle bana moral verecek. Bu yüzden hazırım.

İSTANBUL VE TÜRKÇE SORULARINA YANITLARI

Soru: İstanbul hakkında daha önceden bildiğin bir şey var mıydı? Ya da şehirde özellikle görmek istediğin bir yer var mı?

Ernest Poku: Yok.

Soru: Öğrendiğin ya da duyduğun ilk Türkçe kelime neydi?

Ernest Poku: Baklava.

Soru: Ama o bir yemek, değil mi?

Ernest Poku: Evet, bir çeşit tatlı. Bildiğim şey bu.

"DAHA İYİ BİR OYUNCU OLMAK İSTİYORUM"

Soru: Beşiktaş kariyerinde kendine koyduğun ilk hedef nedir?

Ernest Poku: Daha iyi bir oyuncu olmak istiyorum. Takıma yardımcı olmak ve bu sezonki hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Umarım bolca gol atabilir ve asist yapabilirim. Yapmak istediklerim bunlar.

Soru: Son olarak, seni Beşiktaş formasıyla görmek için sabırsızlanan taraftarlarımıza ne söylemek istersin?

Ernest Poku: Sizi görmek ve sizin önünüzde oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım bu sezonu başarılı bir şekilde tamamlayabiliriz. Teşekkür ederim.