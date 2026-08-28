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Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarına müjde: '1-2 bölgeye daha transfer olabilir'
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Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarına müjde: '1-2 bölgeye daha transfer olabilir'

28.08.2026 15:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarına müjde: '1-2 bölgeye daha transfer olabilir'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarına müjde: '1-2 bölgeye daha transfer olabilir'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Monako'daki UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından siyah-beyazlı taraftarlara transfer müjdesi verdi. 

Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarına müjde: '1-2 bölgeye daha transfer olabilir'

TRT Spor'a konuşan Başkan Adalı, eşleşmeler hakkında şunları söyledi:

"Ne çok zor ne çok kolay bir kura. Elimizden geldiğince mücadelemizi vereceğiz. İçerideki maçları taraftarlarımızın desteğiyle kazanmaya çalışacağız. Deplasman gibi olmayacak özellikle Almanya'da çok ciddi bir taraftarımız var."

Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarına müjde: '1-2 bölgeye daha transfer olabilir'

"1-2 BÖLGEYE TRANSFER OLABİLİR"

Serdal Adalı, transferle ilgili bir soru üzerine ise "Tüm transferleri sezon başında teknik ekibin yaptığı program doğrultusunda yaptık. Programda bi aksaklık çıkmadan istediğimiz futbolcuları aldık. Hocanın isteği doğrultusunda 1-2 bölgeye daha transfer olabilir" yanıtını verdi.

Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarına müjde: '1-2 bölgeye daha transfer olabilir'

"FUTBOLCULARDA 'TURU GEÇTİK' HAVASI VARDI"

Adalı 1-0 yenildikleri Kauno Zalgiris maçı için ise "Futbolcularda 'turu geçtik' havası vardı. Oynadık diye saymıyorum dünkü maçı. Lig maçımız var. Son gelen iki çocuk da Allah'ın izniyle oynamaya başlayacak. İyi bir takım olacağımızı düşünüyorum" dedi.

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