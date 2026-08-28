Kura çekimi tamamlandı: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş, play-off turunda Kauno Zalgiris'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda kura çekimi Monako'da gerçekleştirildi.
TSİ 14.00'te başlayan kura çekiminde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
İşte Beşiktaş'ın rakipleri:
Leverkusen (D)
Marsilya
Celtic (D)
Union Saint-Gilloise
Omonina (D)
Crystal Palace
Hoffeinheim (D)
Hapoel Beer Sheva
MAÇ PROGRAMI DAHA SONRA AÇIKLANACAK
Maçların kesin tarihleri ve başlama saatlerinden oluşan fikstürün en geç 30 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sekiz haftalık lig aşaması, 28 Ocak 2027'de tamamlanacak. Organizasyonun finali ise 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılacak.