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Kura çekimi tamamlandı: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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Kura çekimi tamamlandı: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

28.08.2026 14:28:00
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Cumhuriyet Spor
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Kura çekimi tamamlandı: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Kauno Zalgiris'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Kura çekimi tamamlandı: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş, play-off turunda Kauno Zalgiris'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Kura çekimi tamamlandı: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda kura çekimi Monako'da gerçekleştirildi.

TSİ 14.00'te başlayan kura çekiminde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Kura çekimi tamamlandı: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

İşte Beşiktaş'ın rakipleri:

Leverkusen (D)

Marsilya

Celtic (D)

Union Saint-Gilloise

Omonina (D)

Crystal Palace

Hoffeinheim (D)

Hapoel Beer Sheva

Kura çekimi tamamlandı: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

MAÇ PROGRAMI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Maçların kesin tarihleri ve başlama saatlerinden oluşan fikstürün en geç 30 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sekiz haftalık lig aşaması, 28 Ocak 2027'de tamamlanacak. Organizasyonun finali ise 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılacak.

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