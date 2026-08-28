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Marsilya'dan Beşiktaş'a övgü

Marsilya'dan Beşiktaş'a övgü

28.08.2026 16:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Marsilya'dan Beşiktaş'a övgü

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Richard, siyah-beyazlıların güçlü bir takım olduğunu belirterek zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakiplerinden Marsilya'da Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Richard, siyah-beyazlı ekip hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacaklarını belirten Richard, rakiplerinin güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

"ZOR BİR RAKİP BEŞİKTAŞ"

Richard, "İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacağız. İyi oyunculardan kurulu zor bir rakip Beşiktaş. Ayrıca Türk futbolunun Avrupa'da üst sıralara çıkabilmesi adına iyi işler de yaptı" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda Beşiktaş'ın yanı sıra önemli takımların da bulunduğunu belirten Marsilya yöneticisi, siyah-beyazlıların atmosferine de dikkat çekti.

Richard, "Beşiktaş'ın yanı sıra Türk futbolunda çok önemli takımlar var. Beşiktaş harika bir takım, harika bir atmosfere sahip. Bizi çok zor bir maç bekliyor" dedi.

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