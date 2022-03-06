Erol Bilecik: Uğradığımız haksızlıklar zincirine bir halka daha eklemiş oldular
Trabzonspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından Fenerbahçe'den tepki gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Erol Bilecik, "Fenerbahçe olarak uğradığımız haksızlıklar zincirine bir halka daha eklemiş oldular. Trabzonspor'un zaten böyle bir desteğe ihtiyacı yok. Ancak Fenerbahçe'ye yapılan sistematik haksızlıkların bu akşam bir yenisini görmüş olduk" dedi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Erol Bilecik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Oyuncular, teknik heyet ve taraftarlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bilecik, "Enteresan bir akşam yaşadığımıza hep birlikte şahit olduk. Bugün 2 teşekkürüm var. 17'nci dakikada 10 kişi kalan ve 82 dakika maçı götüren futbolcularımıza, teknik kadromuza can-ı yürekten teşekkür ediyorum. 2. teşekkürüm de taraftarımıza. Onlar her devreye girdiğinde takımın nasıl bir performans ortaya koyduğunu izlemiş olduk. Yine Türk futbolunda son derece leke diyebileceğimiz bir akşamı geride kalmış oldu. Sezonun başından bu yana sistematik bir şekilde hakem atama mühendisliğini bu akşam bir kez daha şahit olduk. Biz bugün, bu akşam yaşananları cumartesi günü kendi sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız açıklamalarla tahmin etmiştik. Hakemin yapmış olduğu yönetim bir anlamda teyidi oldu. Gerçekten hakem atama mühendisliği ve ilgili olan kurumda buna yardımcı olanlar, nihayetinde bu tip akşamların ve Türk futbolunun ne kadar zora girdiğini, bizim de Fenerbahçe olarak uğradığımız haksızlıklar zincirine bir halka daha eklemiş oldular. Trabzonspor'un zaten böyle bir desteğe ihtiyacı yok. Ancak Fenerbahçe'ye yapılan sistematik haksızlıkların bu akşam bir yenisini görmüş olduk. Bunları hem camiamıza hem de bütün sporseverlere açıklıyorum ki önümüzdeki hafta içinde elimizde bulunan bütün bilgi akışını, hakem atama mühendisliği olarak, yapılan haksızlıkların, bu anlamda bütün ön bilgilerini sizlerle net şekilde paylaşmış olacağız. Yani cumartesi günü yaptığımız açıklamada bunun bir son bulması gerekir. Nihayetinde tekrardan bu tip gecelerin, hadiselerin Türk futbolunda yaşanmaması ve Fenerbahçe'mizin hak ettiği şekilde yolculuğuna devam etmesini can-ı yürekten diliyorum" diye konuştu.
"HER ŞEY AYAN BEYAN ORTADA"
Açıklaması sonrası soru almayacağını ifade eden Bilecik, "Zaten bütün taraftar tepkisini verdi. Biz de devre arasında sosyal medya hesabımızdan yaptığımız açıklamayla gerekli olan yanıtı verdik. Bugün soru almama gerek yok. Her şey ayan beyan ortada. Yapılan haksızlıklar ortada. Hakem atama mühendisliği ve buna yardımcı olanlar ortada. Bunların bütün detaylı açıklamaları hafta içinde altını çizerek tekrardan yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.
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