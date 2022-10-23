Erol Bilecik'ten Jorge Jesus sözleri: Gündemimizde yok

23 Ekim 2022 Pazar, 10:09

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GÜNDEMİMİZDE JESUS KONUSU YOK"

Basında çıkan Jorge Jesus ile sözleşme uzatılacağı yönündeki haberlere ilişkin konuşan Erol Bilecik, "Gündemimizde Jesus konusu yok. O dünyanın tanımış olduğu, müthiş uyum içerisinde çalıştığımız çok değerli bir teknik direktör. Bizim için önemli bir şans. Bugünkü konu bizim öncelikle emin adımlarla yola devam etmemiz. Olmamış herhangi bir noktanın yorumunu yapmanın önemi yok. Bu hikayenin sonu inşallah bu sene güzel olacak. Jesus bizim bu konudaki baş hocamız. Yolculuğun ana mimarı kendisi. Ona güvenimiz sonsuz" şeklinde konuştu.