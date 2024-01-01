Erol Bulut'lu Cardiff City, deplasmanda güldü: QPR'ı iki golle geçti!

Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, İngiltere Championship'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Queens Park Rangers'ı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 21:06
Erol Bulut'lu Cardiff City, deplasmanda güldü: QPR'ı iki golle geçti!
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İngiltere Championship 26. hafta maçında Marti Cifuentes yönetimindeki Queens Park Rangers ile Erol Bulut'un ekibi Cardiff City karşı karşıya geldi. Loftus Road'da oynanan maçı Cardiff City 2-1 kazandı. 

Cardiff'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Dimitrios Goutas ile 74. dakikada Perry Ng kaydetti. Queens Park Rangers'ın tek golü 52. dakikada Paul Smyth'ten geldi. 

QPR DÜŞME HATTINDA

Bu sonuçla birlikte Cardiff, 37 puana yükseldi. Ev sahibi Queens Park Rangers ise 21 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı. 

Ligin bir sonraki maçında Queens Park Rangers, evinde Watford ile karşılaşacak. Erol Bulut'un öğrencileri, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.


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