Erol Bulut'un takımı Cardiff, kazanmaya devam ediyor
İngiltere Championship'te Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, sahasında Rotherdam'ı 2-0 mağlup etti.
İngiltere Championship'in 9. hafta karşılaşmasında Cardiff City ile Rotherham karşı karşıya geldi. Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cardiff City 2-0 kazandı.
Cardiff'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Kion Etete ve 90. dakikada Perry Ng kaydetti.
Bu sonuçla birlikte art arda dördüncü galibiyetini alan Cardiff puanını 16'ya yükseltti. Rotherham 5 puanda kaldı.
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