Erol Bulut'un takımı Cardiff, kazanmaya devam ediyor

İngiltere Championship'te Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, sahasında Rotherdam'ı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 21:24
Erol Bulut'un takımı Cardiff, kazanmaya devam ediyor
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İngiltere Championship'in 9. hafta karşılaşmasında Cardiff City ile Rotherham karşı karşıya geldi. Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cardiff City 2-0 kazandı.

Cardiff'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Kion Etete ve 90. dakikada Perry Ng kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte art arda dördüncü galibiyetini alan Cardiff puanını 16'ya yükseltti. Rotherham 5 puanda kaldı.


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Cardiff City İngiltere Championship erol bulut

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