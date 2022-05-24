Erol Bulut'tan Jose Sosa'ya veto!
Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut'un, kulübe önerilen Arjantinli futbolcu Jose Sosa'yı geri çevirdiği ileri sürüldü.
Gaziantep FK'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken her gün farklı bir futbolcunun ismi de kırmızı siyahlı takımla medyada anılmaya devam ediyor.
Yaz transfer dönemi resmi olarak başlamadı fakat çalışmalar her takımda olduğu gibi Gaziantep FK'de de devam ediyor. Kırmızı-siyahlıların Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa ile ilgilendiği iddia edildi.
Sporx'in aktardığına göre, Jose Sosa, menajerleri tarafından Gaziantep FK'ya önerildi ancak kırmızı-siyahlı takımın hem performansı hem de ilerleyen yaşından dolayı bu oyuncuyu düşünmediği bildirildi.
Teknik direktör Erol Bulut'un da olumsuz rapor verdiği gelen bilgiler arasında yer aldı.
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