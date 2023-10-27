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Erol Bulut'tan Salih Uçan iddiasına yanıt!

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:54
Erol Bulut'tan Salih Uçan iddiasına yanıt!
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İngilere Championship'te mücadele eden Cardiff City'nin Türk teknik direktörü Erol Bulut, Salih Uçan iddiaları hakkında konuştu.

'SALİH UÇAN ÇOK PAHALI'

Wales Online'ın Salih Uçan ile ilgili sorusu üzerne Erol Bulut, "Bu transfer haberlerini ben de okudum. Salih Uçan, Alanyaspor'dan öğrencimdi. İyi bir orta saha oyuncusu ve Siopis ile birlikte çok iyiydiler ama bizim finansal seviyemiz Salih Uçan'ı alabilecek durumda değil" dedi.

Türk teknik direktör, "Salih Uçan, bizim için çok pahalı bir oyuncu. Bu haberleri kim yapıyor bilmiyorum, belki de menajeri Beşiktaş'tan yeni bir sözleşme alabilmek için bu haberleri çıkarıyordur" ifadelerini kullandı.

SALİH'İN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2021 yazında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer olan Salih Uçan'ın sözleşmesi, bu yaz sona erecek.

CARDIFF CITY, PREMİER LİG'E YÜKSELME SAVAŞINDA

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, 13 haftası geride kalan Championship'te Cardiff City, 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 20 puanda ve Premier Lig'e yükselme playoff barajında yer alıyor.


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