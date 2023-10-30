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Errick McCollum'dan Karşıyaka'ya kötü haber!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka forması giyen Errick McCollum, 2 hafta parkelerden uzak kalacak.

DHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:00
Errick McCollum'dan Karşıyaka'ya kötü haber!
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Ligde cumartesi günü deplasmanda oynanan Darüşşafaka maçında 10 dakika sahada kaldıktan sonra arka adalesinden sakatlanan guard, 2 hafta parkelerden uzak kalacak. McCollum, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günkü Ewe Baskets Oldenburg randevusunda görev yapamayacak. 

Pınar Karşıyaka, "Basketbol Süper Ligi’nin 5’inci haftasında Darüşşafaka ile oynadığımız karşılaşmada sol baldır kasında ağrı hissederek kenara gelen sporcumuz Errick McCollum’un yapılan tetkikler sonrasında sol gastrocnemius kasında zorlanma/yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.


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