İzmir'de dev maç... Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu devirdi!
Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip Pınar Karşıyaka, 84-79'luk skorla kazandı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Can Mavisu, Hüseyin Çelik, Erhan Gürsel
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 13, Hilliard 10, Martin 10, Carey 10, Vitto Brown 11, Furkan Haltalı 5, Thomas Akyazılı 5, Hakan Sayılı 3, McCollum 15, Mükremin Deniz Kılıçlı 2
Fenerbahçe Beko: Madar 14, Guduric 15, Motley 25, Sestina 8, Tarık Biberoviç, Melih Mahmutoğlu 8, Şehmus Hazer 2, Pierre, Sertaç Şanlı 7
1. Periyot: 20-22
Devre: 45-38
3. Periyot: 67-53
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