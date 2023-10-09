İzmir'de dev maç... Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu devirdi!

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 22:44
İzmir'de dev maç... Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu devirdi!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip Pınar Karşıyaka, 84-79'luk skorla kazandı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Can Mavisu, Hüseyin Çelik, Erhan Gürsel

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 13, Hilliard 10, Martin 10, Carey 10, Vitto Brown 11, Furkan Haltalı 5, Thomas Akyazılı 5, Hakan Sayılı 3, McCollum 15, Mükremin Deniz Kılıçlı 2

Fenerbahçe Beko: Madar 14, Guduric 15, Motley 25, Sestina 8, Tarık Biberoviç, Melih Mahmutoğlu 8, Şehmus Hazer 2, Pierre, Sertaç Şanlı 7

1. Periyot: 20-22

Devre: 45-38

3. Periyot: 67-53


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