Ersen Mertin kim, kaç yaşında, nereli? Ersen Martin neden hayatını kaybetti?

Ersen Martin'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Eski milli futbolcunun neden hayatını kaybettiği araştırılıyor. Peki, Ersen Mertin kim, kaç yaşında, nereli? Ersen Martin neden hayatını kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 23:55
Ersen Mertin kim, kaç yaşında, nereli? Ersen Martin neden hayatını kaybetti?
Abone Ol google-news

Ersen Martin'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Hayatını kaybeden eski futbolcu Ersen Martin'in hayatını neden kaybettiği araştırılıyor. Peki, Ersen Mertin kim, kaç yaşında, nereli? Ersen Martin neden hayatını kaybetti? İşte ayrıntılar...

ERSEN MARTIN KİM?

Ersen Martin, 23 Mayıs 1979'da Almanya'nın Marktredwitz şehrinde doğan forvet mevkisinde görev yapmış eski Türk milli futbolcu. Futbol kariyerine Almanya'da Nürnberg altyapısında başladı.

Kulüp kariyerinde Beşiktaş, Siirtspor, Denizlispor, Trabzonspor, Recreativo, Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giydi. Özellikle Denizlispor'da oynadığı dönemde Süper Lig gol kralı oldu ve UEFA Kupası'nda önemli maçlarda yer aldı.

Futbolcu Erkan Martin'in kardeşi olan Ersen Martin, Türkiye Kupası'nda gol kralı olması da dahil olmak üzere kariyerinde çeşitli bireysel başarılara imza attı.

ERSEN MARTIN NEDEN ÖLDÜ?

Sağlık sorunları yaşayan Ersan Martin 19 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybetti. 

Aort Damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesi veren eski Milli oyuncu yaşam mücadelesini kaybetti. 44 yaşındaki eski futbolcu, tedavi gördüğü hastanede gözlerini hayata yumdu.

Mayıs 2022'de kalp krizi geçirmiş ve aort damarında yırtık tespit edilerek ameliyata alınmıştı.


Ersen martin haberleri Futbolcu haberleri neden öldü haberleri

İlgili Haberler

Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
Futbolda ‘kara’ leke

Futbolda ‘kara’ leke
Fenerbahçeli futbolculara saldırmıştı: Maskeli taraftar hakkında ayrıntılar ortaya çıktı!

Fenerbahçeli futbolculara saldırmıştı: Maskeli taraftar hakkında ayrıntılar ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avrupa kulüpler sıralaması açıklandı: İşte listedeki Türk takımları!

Avrupa kulüpler sıralaması açıklandı: İşte listedeki Türk takımları!
Taksici ördeğe çarptı: Sahibi savcılığa başvurdu

Taksici ördeğe çarptı: Sahibi savcılığa başvurdu
Ali Koç'tan Trabzon'da yaşanan olaylara sert tepki: 'Gerekirse bir alt lige düşeriz'

Ali Koç'tan Trabzon'da yaşanan olaylara sert tepki: 'Gerekirse bir alt lige düşeriz'
19 Mart 2024 Salı Gelinim Mutfakta’da yapılan Bolu kebabı tarifi… Bolu kebabı nasıl yapılır?

19 Mart 2024 Salı Gelinim Mutfakta’da yapılan Bolu kebabı tarifi… Bolu kebabı nasıl yapılır?
Milli Takım'a sakatlık şoku: 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı!

Milli Takım'a sakatlık şoku: 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı!
Fenerbahçe tarihi toplantı kararını KAP’a bildirdi!

Fenerbahçe tarihi toplantı kararını KAP’a bildirdi!
Ünlü fizikçi: 'Evren 27 milyar yaşında ve karanlık madde yok'

Ünlü fizikçi: 'Evren 27 milyar yaşında ve karanlık madde yok'
Ece Üner’den Kızıl Goncalar’ın ‘Ramazan’ sahnesine sitem!

Ece Üner’den Kızıl Goncalar’ın ‘Ramazan’ sahnesine sitem!