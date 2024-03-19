Yayınlanma: 19.03.2024 - 23:55

Güncelleme: 19.03.2024 - 23:55

Ersen Martin'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Hayatını kaybeden eski futbolcu Ersen Martin'in hayatını neden kaybettiği araştırılıyor. Peki, Ersen Mertin kim, kaç yaşında, nereli? Ersen Martin neden hayatını kaybetti? İşte ayrıntılar...

ERSEN MARTIN KİM?

Ersen Martin, 23 Mayıs 1979'da Almanya'nın Marktredwitz şehrinde doğan forvet mevkisinde görev yapmış eski Türk milli futbolcu. Futbol kariyerine Almanya'da Nürnberg altyapısında başladı.

Kulüp kariyerinde Beşiktaş, Siirtspor, Denizlispor, Trabzonspor, Recreativo, Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giydi. Özellikle Denizlispor'da oynadığı dönemde Süper Lig gol kralı oldu ve UEFA Kupası'nda önemli maçlarda yer aldı.

Futbolcu Erkan Martin'in kardeşi olan Ersen Martin, Türkiye Kupası'nda gol kralı olması da dahil olmak üzere kariyerinde çeşitli bireysel başarılara imza attı.

ERSEN MARTIN NEDEN ÖLDÜ?

Sağlık sorunları yaşayan Ersan Martin 19 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

Aort Damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesi veren eski Milli oyuncu yaşam mücadelesini kaybetti. 44 yaşındaki eski futbolcu, tedavi gördüğü hastanede gözlerini hayata yumdu.

Mayıs 2022'de kalp krizi geçirmiş ve aort damarında yırtık tespit edilerek ameliyata alınmıştı.