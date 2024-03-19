Hilmi Türkay
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Futbolda ‘kara’ leke

19 Mart 2024 Salı

Futboldaki skandal görüntülere Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla bir yenisi daha eklendi. Bordo - Mavili taraftarların sahaya girip Fenerbahçeli futbolculara ve teknik heyete saldırması, son yıllarda sporda artan şiddet görüntülerinin zirve noktası oldu. Bu sezon eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’i yumruklaması, İstanbulspor’un sahadan çekilmesinin ardından SarıLacivertli takıma yapılan saldırı “Türkiye futbolda nereye gidiyor?” sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. 

ŞİDDET DİLİ YAYGIN 

Hakem ve VAR kararlarının her hafta tartışılması, tüm kulüplerin birbirlerine yönelik suçlayıcı açıklamaları, başkanlar ile yöneticilerin toplumu geren, hatta tahrik eden nitelikte şiddet dilini kullanması, sosyal medyadaki kirli ortam, bu tip olayların yaşanmasındaki belirleyici faktörler olarak duruyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin, adaletten uzak kararları, hakemlerin ve VAR sisteminin bir türlü sahada adil yönetim gösterememesi, oluşan tahrik ortamıyla futbolda şiddeti doğuruyor. Olaylara karşı verilen cezaların yetersiz kalışı da şiddetin sonunu getirmiyor. 

2 DERBİ VAR!

Yaşananlar, ligin bitimine az bir süre kala daha vahim olayların meydana gelmesi endişesi yaratıyor. Özellikle şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ile Fenerbahçe arasında biri Süper Kupa finali olmak üzere iki derbinin oynanacak olması, güvenlik kaygısını daha da artırıyor. Kamuoyu, başta TFF olmak üzere özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları ile yöneticilerinin bir araya gelip topluma hem “dostluk” hem de “sağduyu” çağrısında bulunmasını bekliyor. 

GÜVENLİK NEREDE?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının gergin geçeceğinin bilinmesine rağmen saha kenarında yeterli güvenlik önleminin alınmaması tartışılan diğer konu oldu. Çok sayıda taraftarın bir anda sahaya girmesi, tribün önünde yeterli güvenlik şeridinin kurulmadığını ortaya çıkardı.


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Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Futbolda ‘kara’ leke

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