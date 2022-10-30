Ersun Yanal, Fenerbahçeli Altay Bayındır'a sahip çıktı! Flaş Muslera örneği...

30 Ekim 2022 Pazar, 11:41

Bir dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Ersun Yanal, eski öğrencisi Altay Bayındır hakkında açıklamalarda bulundu. Rennes maçında yaşanan taraftar tepkisine değinen Yanal, genç kaleciye destek oldu.

Sabah'a açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, Altay Bayındır'ın yediği goller hakkında konuştu. Yanal, "'Büyük kaleci çok kötü gol yer' diye bir söz vardır. Muslera, Dünya Kupası'nda topu elinden kaçırdı, basit gol yedi ve Uruguay elendi. O kötü kaleci mi? Asla değil. Altay karakteriyle, çizgisiyle, Fenerbahçe'nin takım kaptanı. Bir sonuç, bir skor Altay'ı yok etmez, etmemeli. Göreceksiniz ileride teknik adam ya da yönetici olarak büyük hizmetlerine devam edecektir. Fenerbahçe çok zor oyuncu kazanıyor, kolay kaybedilmemeli'' dedi

''AVRUPA'YA GÖNDERECEĞİZ''

Maçların skorlarını Altay'a bağlamanın yanlış olduğuna değinen Yanal, "Mesela Liverpool, yaşadığı efsane şampiyonluğun ardından şimdilerde kötü gidiyor. Ama bu durum kalecisi ya da hocasının değişmesine neden olmadı. Çünkü sonuç odaklı değiller. Süreç yönetiyorlar. Sonuç odaklı gitmek, bizlere çok kolay adam kaybettiriyor. Bin yıl tahta çıkarttığımızı bir günde aşağı alamayız. Altay'ı büyük ihtimalle Avrupa'ya göndereceğiz. O her şeyi yapabilecek potansiyelde. Fenerbahçe büyük bir camia. Birkaç maçı Altay'a bağlarsak bu bize yakışmaz. Güvenilip yola devam edilmedi. Daha Avrupa'ya gidip bu ülkeyi temsil edecek" açıklaması yaptı.