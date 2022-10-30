İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30 Ekim 2022 Pazar, 08:52

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

30 Ekim Pazar günü (bugün) Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçını beIN Sporst canlı yayımlayacak.

Ligin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

EKSİKLER

Takımla idmanlara katılan King ve İsmail Yüksek'in maç kadrosunda olması bekleniyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

4'TE 4 PEŞİNDE

Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe, liderliğini sürdürmek istiyor.

Geçen hafta Başakşehir'i yenerek geçtiği liderlik koltuğunu bırakmaya niyeti olmayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak ligde üst üste 4. galibiyetini elde etmek istiyor.