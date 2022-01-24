Ersun Yanal için Kosova Milli Takımı iddiası
Ersun Yanal ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 4 Ekim 2021 tarihinden beri boşta olan ve son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal'ın Kosova Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında olduğu öne sürüldü. Kosova medyasında çıkan haber kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Spor Toto Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'la yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşma sağlamayan 60 yaşındaki Ersun Yanal'ın, Kosova Milli Takımı'nın teknik direktörleri arasında olduğu iddia edildi.
Kosovan Footy tarafından yapılan haber kısa süre içerisinde sosyal medyada da konuşulmaya başladı.
Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerinde daha önce; Denizlispor, Yeni Salihlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Manisaspor, Trabzonspor , Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'da görev aldı.
60 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
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