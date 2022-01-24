Ersun Yanal için Kosova Milli Takımı iddiası

24 Ocak 2022 Pazartesi, 17:32

Spor Toto Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'la yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşma sağlamayan 60 yaşındaki Ersun Yanal'ın, Kosova Milli Takımı'nın teknik direktörleri arasında olduğu iddia edildi.

Kosovan Footy tarafından yapılan haber kısa süre içerisinde sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerinde daha önce; Denizlispor, Yeni Salihlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Manisaspor, Trabzonspor , Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'da görev aldı.

60 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.



