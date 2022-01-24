Stefan Kuntz: Türk futbolunu yargılamak istemiyorum

24 Ocak 2022 Pazartesi, 17:19

Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’na katılabilmek için 23 Mart’ta Portekiz Milli Takımı ile Play-Off karşılaşmasına çıkacak olan Türk Milli Takımı’nın teknik patronu Stefan Kuntz, Süper Lig maçlarının yayın hakları sahibi beIN Sports’a açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta 1995/1996 sezonunda futbolcu olarak forma giyen Kuntz, kendi dönemi ile şu anki ligi karşılaştırarak “Benim zamanıma göre en büyük değişiklik, o zaman 3 yabancı oynuyordu. Aynı milletten olurdu teknik direktörler de genellikle. Dürüst olmak gerekirse sadece kendi performansıma ve takımıma kafa yoruyordum. Diğer takımlara çok fazla kafa yormamıştım. O zaman Rosenborg'la oynamıştık ve başarılı olamamıştık Avrupa'da. Bu konulara çok yoğunlaşıyordum. Beşiktaş'taki son dönemimde çok öğreti ile ayrılmıştım” ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNU YARGILAMAK İSTEMİYORUM"

Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını izlediğini belirten Kuntz, “Milli takım teknik direktörü olarak Galatasaray - Trabzonspor maçını izledim. Yabancı oyuncularla ilgili bir cevap verebileceğimi bilmiyorum çünkü ben Türk oyuncularla ilgileniyorum. Avrupa'ya da bazı statlara gidip canlı maç izlediğim zamanlarda biraz karşılaşma yapabilirim ama Türk futbolunu yargılamak istemiyorum. Belki 16 canlı maç izledim statta. En az o kadar da televizyonda izledim. Yavaş yavaş bu gözlemleme etabını aşıyoruz. Bazı isimler belki martta bünyemize dahil olabilir. Hemen Portekiz maçına hazırlanmamız gerekiyor” diye konuştu.

Dünya Kupası Play-Off mücadelesinde 23 Mart’ta Portekiz ile karşılaşacak olan teknik adam, “Genç oyunculara ne önerebilirdim? Bazen soğukta dışarı çıkmayın derim, hasta olmasınlar diye. Cenk mesela ne kadar şiddetli koşu atıyor, kaç sprint atıyor ve hangi mesafelerde atıyor? Taktik açıdan bir bakış açımız ve bir de oyunculara bakış açımız var. Eğer 30 şiddetli koşu, 20 sprint yapacaksın dersen oyuncular bir dahaki maçta onu yapabilir ama taktik kısım hocaya bağlı. Pas sıklığı konusu da önemli. Zor bir alana pas atmak daha önemli. Nasıl atak yapmalısınız, bekleyerek mi, topu alıp mı, sürekli presle aktif mi? Bunlar arasında seçim yapmak gerekiyor. Oyuncularla bunları konuşuyorum. Bizim için de çok önemli. Çok iyi hazırlanmak istiyoruz mart ayındaki Portekiz maçına” dedi.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN..."

İtalya Ligi ekiplerinden İnter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’na da değinen Kuntz, “Benim için öncelikli olan şey hangi oyuncuların hangi pozisyonda oynama becerisine sahip olduğudur. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nu göz önünde bulunduralım, son oynadığı maçlar, milli takımdaki en iyi maçlarıydı bence. Ben de hangi pozisyonda acaba daha başarılı olabilir diye düşünüyorum yetenekleri bağlamında. Bu çalışmaları tüm oyuncularla yapıyoruz. İlerletmek ve daha iyi hale getirmek istediğimiz şey, topu kendi kalemizden daha uzakta kazanmak, daha yüksek savunma yapmak istiyoruz. Rakibimizin sahasında daha fazla baskı yapmak, top kazanmak istiyoruz. Son maçların istatistiklerine göre bunları geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Kuntz, Portekiz ve muhtemel rakip İtalya karşısında Türk Milli Takımı’nın favori olmayacağını söylerken “Norveç'e karşı zor bir maç oynadık, diğer 3 maçta biz daha favoriydik ve daha yüksek savunma kurmamız gereken maçlardı. Ufak bir gerçekle yüzleştiğimizi düşünüyorum. Adım adım gitmek zorundayız. Mümkün olduğunca ileride kurmak istiyorum defans kurgumu. İleri oyuncularınızın da bunu yapabilecek yeteneğe ve isteğe sahip olması gerekiyor. Alman oyuncular zaten her zaman 3. bölgede pres yaparlar ve şiddetli koşular atar, yorulmazlar. Bunu yapmak istiyorum ama oyuncuların da uygun olması gerekiyor. Portekiz ve İtalya maçlarında belki favori biz değiliz ama takım farklı yüzlerini göstermeyi başarmasını bekliyorum. Rakiplerimize kolay zamanlar yaşatmayacağız” ifadelerini kullandı.

"SERGEN BENİ GÖRSEYDİ, BÖYLE OLMAZDI"

Son olarak eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile yaşadığı polemiğe değinen Kuntz, “Henüz Sergen'le görüşme imkanım olmadı. Şifo'yla, Alpay'la, Ertuğrul'la da görüşmek için can atıyorum. Bekliyorum görüşmek için, ben onlara açığım. Sergen, yüzümdeki gülücük ve söylediklerimi yüzümü görerek duysaydı niyetimi anlardı. Beni görmemesi yanlış anlaşılmaya neden oldu” dedi.