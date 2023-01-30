Ersun Yanal'ın şampiyonluk tahmini! 'Fenerbahçe ve Galatasaray...'

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 13:23

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 13:24

Teknik Direktör Ersun Yanal, Haber Global'de yaptığı söyleşide Fenerbahçe'den Türk futbolunun organizasyonuna kadar pek çok konuya değindi.

Yarışın Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçmesini beklediğini aktaran Ersun Hoca, gelecek planlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal

Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor zaten ligin doğal adayıdır. Bunlara dönem dönem farklı Anadolu takımları katılıyor. Bugün baktığımızda üst üste maçlar kazanan Beşiktaş, kadro sıkıntısı çekse de toparlandı. Aboubakar geldi, Souza dönecek, Ghezzal da dönüp formda okursa, Nkoudu sürekliliğini yakalarsa Beşiktaş'ı yarışta görebiliriz."

"Galatasaray önemli bir galibiyet serisi yakaladı. 9 maçlık serinin ardından Giresunspor'la oynayacakları maç çok önemli olacak. (Galatasaray galibiyet serisini bu röportajdan sonra 10 maça taşıdı) Kazanma alışkanlığında oyuncuların özgüveni büyük bir enerjiye dönüşüyor. Galatasaray'da bu çok fazla var."

"YARIŞ FENERBAHÇE VE GALATASARAY ARASINDA DAHA KIZIŞMIŞ BIR ŞEKİLDE SÜRECEK"

"Fenerbahçe, Beşiktaş da kazanarak devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor da yarışa zorlayacaktır. Başakşehir ve Adana Demirspor de zorlayacaktır. Düşmemeye oynayan takımlar ciddi bir heyecan getirecek. Benim gördüğüm kadarıyla bu yarış Fenerbahçe ve Galatasaray arasında daha kızışmış bir şekilde sürecek. Galatasaray galibiyet serisini sürdürürse, rakipleri de kırılma yaşarsa ara açılabilir. Bu avantajın dışında Galatasaray'ın daha rahat olduğunu düşünüyorum. Okan hocayı daha çok rahatlamış ve soğukkanlı görüyorum. Kötü başladılar derme çatma bir takım gibi gözüküyorlardı ama toparladılar ve farklı bir takım ve moralli olarak devam ediyorlar."