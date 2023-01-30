Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye Enner Valencia çağrısı
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği maçın ardından yorumcu Nihat Kahveci değerlendirmelerde bulundu. Eski futbolcu, sarı-lacivertlilerde 4 gol atma başarısı gösteren Enner Valencia için yönetime seslendi.
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla geçen Fenerbahçe'de Enner Valencia 4 gol atarak şov yaptı.
Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızının 4 gol attığı maçın ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci değerlendirmelerde bulundu. Eski futbolcu, Fenerbahçe yönetimine seslenirken Enner Valencia ile yeni sözleşme imzalanması konusunda çağrıda bulundu.
Enner Valencia
"FENERBAHÇE'NİN YERİNDE OLSAM..."
Enner Valencia'nın attığı 4 golle birlikte tarihe geçtiğini dile getiren Nihat Kahveci şu değerlendirmelerde bulundu:
"1 gol atarsın överiz, 2 atarsın, 3 atarsın överiz ama 4 gol atarsan tarihe geçersin. Valencia da bugün tarihe geçti. Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam maç biter bitmez Valencia'nın yanına elimde sözleşmeyle gider, fiyat bölümüne de istediğini yazdırtırım."
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