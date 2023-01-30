Fenerbahçe'ye Mergim Berisha piyangosu!

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 09:29

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 09:29

Fenerbahçe'de istenilen performansı veremeyince kadro rotasyonunda yer almayan Alman futbolcu Mergim Berisha, Augsburg'a kiralanmıştı.

Oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncuyla ilgili Augsburg Sportif Direktörü Stefan Reuter konuştu.

BR24'e konuşan Reuter, yaptığı açıklamada "Berisha önemli bir oyuncu. Sezon sonuna kadar kiralık oynuyor ancak başka kulüpler de kendisini istiyor. Zamanlamaya dikkat ediyoruz. Bunu takip eden sadece ben değilim, kulüpte Berisha'nın bonservisinin alınmasıyla ilgili tetikte olan birçok kişi var." ifadelerini kullandı.

Mergim Berisha

OPSİYONU 4 MİLYON EURO

Bundesliga temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli olarak 300 bin Euro ödeyecek. Berisha'nın satın alma opsiyonu ise 4 milyon Euro.

Sarı-lacivertli forma altında şu ana kadar geçen sürede 32 maçta sahaya çıkan Alman futbolcu, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.