Ertan Torunoğulları'ndan forvet transferi için açıklama: 'Bir aksilik olmazsa haziran ayında...'

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin flaş ifadeler kullandı.

Haziran ayında transferlerin yüzde 90'ını bitireceklerini söyleyen Torunoğulları, forvet takviyesiyle ilgili de açıklamalar yaptı.

CNBC-e'ye konuşan Torunoğulları şöyle konuştu:

"Görüştüğümüz futbolcular var. Mayıs ayında değerlendirip inşallah bir aksilik olmazsa haziran kampına biz yüzde 90 tam kadroyla gitmek istiyoruz. Çok iyi forvetlerle görüşüyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa haziran ayında transferlerimiz olacak."