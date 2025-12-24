Ertan Torunoğulları'ndan Sadettin Saran açıklaması: 'Yüce Türk adaletine inanıyoruz'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, kulüpte yaşanan son gelişmelere ilişkin Maslak Jandarma İl Komutanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları, emniyet güçleri tarafından Başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alındığını belirterek, yönetim ve taraftarların kulüp binasında bir araya geldiğini söyledi. Torunoğulları, "Emniyet güçleri tarafından başkanımız gözaltına alındı. Yönetim ve taraftarlarımız olarak burada toplandık. Yüce Türk adaletine inanıyoruz, içeriden haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZ SAKİN OLSUN"

Taraftarlara da çağrıda bulunan Ertan Torunoğulları, sürecin yakından takip edildiğini vurgulayarak, "Taraftarlarımıza sesleniyoruz; sakin olun, rahat olun. Yönetim kurulu olarak gerekenleri yapıyoruz ve takip ediyoruz. Taraftarlarımız kesinlikle sakin olsun" dedi.

Açıklamalarının devamında bilgilendirmenin süreceğini belirten Torunoğulları, "Açıklamaları saatler ilerledikçe sizlerle paylaşacağız. Lütfen taraftarımız sakin olsun" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZLA S ÜREKL İ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Başkan Sadettin Saran ile sürekli temas halinde olduklarını vurgulayan Torunoğulları, "Başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz, kendisi çok rahat. Bizlerden işlere devam etmemizi ve taraftarlarla kontak halinde olmamızı istiyor. Onun için başkanımızda sorun ve sıkıntı yok. Yüce Türk adaletine inanıyoruz, bunu yarın da göreceğiz" dedi.

Ertan Torunoğulları, açıklamalarının sonunda camiaya güçlü bir mesaj vererek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Yönetim görevinin başındayız. Güzel haberleri yakında paylaşacağız. Şampiyon olacağız, bunu rahatlıkla söylüyorum."

"SÜREC İ TAKİP EDİYORUZ"

Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz ise, "Kulübe geçip, yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Tüm gelişmeleri değerlendireceğiz. Yönetim kurulu olarak, Futbol A.Ş olarak görevimizin başındayız ve süreci takip ediyoruz. Yarın savcılık süreci olacak ve inşallah güzel sonuçlar bekliyoruz" dedi.