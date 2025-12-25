Ertan Torunoğulları, Saran'a destek için adliyeye geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği testlerde kokain testinin pozitif çıkmasının ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saran'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.

BUG ÜN ADL İYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Sadettin Saran'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ERTAN TORUNOĞULLARI SARAN'A DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

DHA'nın haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.