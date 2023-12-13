Erteleme kararı için iki kritik toplantı: Gözler TFF ve Kulüpler Birliği'nde!
İstifa eden MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı sonrası tüm ligler ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği hakkında bugün açıklamalarda bulunacak. Kulüpler Birliği de bugün bir toplantı gerçekleştirecek.
TFF, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananların ardından ligleri süresiz ertelemişti.
Trendyol Süper Lig'le birlikte tüm liglerin yol haritası bugün belli olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi liglerin süresiz ertelenmesiyle ilgili kararının görüşüleceği yönetim kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Büyükekşi, yönetim kurulunun alacağı kararı 13.00'te düzenleyeceği basın toplasında açıklayacak.
Bugün, Kulüpler Birliği de olağanüstü toplanacak.
Kulüpler Birliği'nin toplantısı 14.00'te başlayacak.
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