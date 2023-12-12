Mehmet Büyükekşi'den EURO 2032 açıklaması: 'Ceferin aradı...'

Yayınlanma: 12.12.2023 - 12:24

Güncelleme: 12.12.2023 - 12:24

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastanede açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Gerekli açıklamalarımızı yaptık. Bugün Halil Umut Meler hocamızı ziyaret ettik. Dün gece anında hızlı şekilde toplandık. Yine hızlı şekilde buraya geldik. Sağlık durumu iyi. İnşallah yarın taburcu olacak. Hocamızın 10 günlük bir yavrusu var. Bir an önce ailesine gitmek, İzmir'e dönmek istiyor. Bu yapılan saldırı gerçekten hepimizi çok derinden üzdü. Çok üzülüyoruz. Bu tür konularla keşke burada olmasaydık."

"ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPACAĞIZ"

"Biz TFF olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında 2024 Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Vatandaşlarımızı onurlandırdık, gururlandırdık. 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği aldık. Bu iş kesinlikle, bu unutulmaması lazım. Bunun bir milat olması lazım. Akşam yeter dedim. Buraya gelmemiz sadece bir geçmiş olsun için değil. Önemli görüşmeler yapacağız. Bakanlarımızla önemli görüşmeler yapacağız. Bu olayın her türlü gerek suçluları gerekse buna sebep veren tüm paydaşları buradan tekrar bir kendilerine gelmesini özellikle tüm kamuoyundan talep ediyorum."

LİGLER NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

"Yarın TFF toplantımız var. Yarın yönetim toplantımızda tüm konuları açıklığıyla ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili, ne kararlar alacağımızla ilgili daha detaylı bilgiler vereceğiz. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bugün temaslarımızı yapalım. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu oldu, 2 hafta sonra tekrar aynı hale döndü, bunu kabul etmiyorum."

EURO2032 İÇİN AÇIKLAMA

"EURO 2032'nin bizden alınmsı söz konusu değil. Ceferin aradı, 'Yanınızdayız' dedi. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyelim. Futbolun doğru şekilde devam etmesi önceliğimiz.

Hakemimiz önemli. Hakemlerimizin ruh sağlığı önemli. Biz bunun için buradayız. Daha sonra gerekli açıklamaları yapacağız."