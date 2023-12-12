TFF'den açıklama: Tüm liglerdeki karşılaşmalar süresiz ertelendi

Yayınlanma: 12.12.2023 - 01:32

Güncelleme: 12.12.2023 - 01:43

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, tüm liglerdeki tüm maçları süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğradı. Bu saldırıyı kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz."

"HEDEF GÖSTERENLER SORUMLUDUR!"

"Bu alçak saldırıyı sadece Halil Umut Meler'e yapılmadı! Türk futbolun tüm paydaşlarına yapıldı. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Başkanlar, teknik direktörler, futbolcular, hakem yorumcularının hakemleri hedef gösteren, kamuoyunun önüne atanlar, bu alçak saldırının sorumlularındandır.

Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

"TÜM MAÇLARI ERTELEDİK!"

"Tüm maçları süresiz olarak erteledik.

Artık yeter! Yeter diyoruz! Her gün hakem suçlamak! Hakemler de insan! Bu kadar tekmeler, yumruklar atacak şekilde... Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin! Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim! Yeter artık!"

"KEMİĞİNDE BİR ÇATLAK VAR"

"Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?"

"Hakem Halil Umut Meler'i yarın ziyaret edeceğiz. Kemiğinde bir çatlak var. İnşallah büyük sıkıntı yoktur. Önce sağlık durumu çok önemli."

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Liglerin süresiyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Yarın hakemimizi bir ziyaret edelim."

"ALACAĞIMIZ KARARI DESTEKLEDİLER"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aradı. Toplantıda olduğumuzu söyledik, başarılar dilediler. Alacağımız kararlar için bizi desteklediklerini söylediler. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve bazı başkanlar aradı."

"UEFA'DAN ARAYAN OLMADI"

"Saat geç, UEFA'dan arayan olmadı. Onlar da yarın arayacaklardır."

MHK BAŞKANI: "SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'in böyle bir saldırının gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Buna sebep veren kulüpler, yöneticiler 'Biz ne yaptık?' diye düşünmeli. Bu saldırıyı kınıyoruz ve lanetliyoruz. Kanunlar önünde hesap vermelerini ümitle bekliyoruz. Umarız adalet yerini bulur. Halil Umut Meler ile telefonda görüştüm. Bilinci yerinde."