Erteleme maçında hata yapmadı... Beşiktaş, Konya'dan 3 puanla dönüyor!

Süper Lig'de son olarak sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 3. haftanın erteleme maçında Konyaspor deplasmanına çıktı.

Beşiktaş mücadeleyi 2-0 kazandı. Galibiyet golleri; Ndidi ve Abraham'dan geldi.

Bununla birlikte Beşiktaş ligde eksik maçlarını tamamladı ve 16 puana yükseldi. Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.

Konyaspor ise 11 puanla 9. sırada kaldı.

Beşiktaş hafta sonu ligde Kasımpaşa'ya konuk olacak. Konyaspor ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Konyaspor 0-2 Beşiktaş

95' Beşiktaş'ta Abraham yerine Jurasek oyuna dahil oldu.

94' Beşiktaş'ta Salih, rakip yarı alanın solunda topla birlikte son çizgiye inmek isteyen Tunahan'ı faulle durdurdu ve sarı kart gördü.

91' Beşiktaş'ta Svensson, Rashica'nın yerine oyuna dahil oldu.

88' GOL İPTAL | Pozisyonu izleyen maçın hakemi Ozan Ergün, Taylan'ın vuruşundan sonra topun Taylan'ın eline çarptığını tespit etti ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

85' GOL | Beşiktaş'ın merkezden geliştirdiği atakta Rashica, sağdan atağa katılıp savunma arkasına sarkan Taylan'a derinlemesine pasını gönderdi. Taylan'ın sağ ayağının ucuyla yaptığı vuruşu kaleci Deniz çıkardı. Dönen topu takip eden Abraham, sağ ayağının içiyle vuruşunu yapıp topu ağlara gönderdi.

83' Konyaspor'da sağ kanattan atağa katılıp son çizgiye inen Umut, kale sahasına doğru ortaladı. Savunmada Emirhan topu uzaklaştırdı.

81' Konyaspor'un sağdan geliştirdiği atakta Tunahan, sol çapraza doğru ortasını yaptı. Bardhi'nin sol ayağının içiyle gelişine yaptığı vuruş direğin yanından dışarı gitti.

79' Konyaspor'da Pedrinho yerini Melih Bostan'a bıraktı.

78' Konyaspor'da Muleka, sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girmek istedi ancak savunma araya girdi.

73' GOL | Beşiktaş'ta kendi yarı alanının ortalarında baskı yapan Orkun, rakibinin topuna dokundu ve Ndidi meşin yuvarlağı kontrol etti. Ndidi hemen sağındaki Rashica'ya topu bıraktı. Rashica da merkezden savunma arkasına sarkan Abraham'a uzun bir pas gönderdi. Abraham'ı aşan top ceza sahasına doğru yönelirken kaleci Deniz, ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Abraham da araya girip topu sağ ayağının içiyle boş ağlara gönderdi.

70' Konyaspor'un soldan kullandığı köşe vuruşunda arka alana doğru ortalanan top taca kadar gitti.

68' Konyaspor'da sol kanattan atağa katılan Guilherme, son çizgiye inmeden penaltı noktasına yerden ortaladı. Emirhan topu kornere gönderdi.

66' BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ! Ndidi'nin pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Rıdvan, kale sahasına doğru kavisli ortaladı. Abraham'ın ıska geçtiği top penaltı noktasına doğru sekti. Oraya hareketlenen Orkun, sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Kaleci Deniz topu çıkardı.

65' Konyaspor'da Melih ibrahimoğlu yerine Tunahan Taşçı oyuna dahil oldu.

63' Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yhoan Andzouana'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

56' Beşiktaş'ta Devrim Şahin ve Rafa Silva'nın yerlerine Salih Uçan ile Mustafa Erhan Hekimoğlu oyuna dahil oldu.

54' Yhoan Andzouana, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunma Rıdvan Yılmaz araya girerek topu kornere gönderdi. Konyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

49' Yhoan Andzouana'nın sağ kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Emirhan Topçu araya girerek tehlikeyi önledi.

44' Jackson Muleka, orta alanın sağında Orkun Kökçü'ye faul yaptı. Pozisyonun ardından Muleka sarı kart gördü.

37' BİR ŞUT! Jin-Ho Jo, sağ kanattan penaltı noktasına ortaladı. Umut Nayir'İn bekletmeden vuruşunda Ersin Destanoğlu, sağına uzanarak gole izin vermedi.

34' Melih İbrahimoğlu, uzaklardan kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

29' Pedrinho'nun tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

28' Konyaspor'da Pedrinho, rakip ceza sahasında Paulista'ya baskı yapıp topu kazanmak istedi ancak sağ dizine aldığı darbenin ardından yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyun alanında.

24' Guilherme, sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi ancak Rashica araya girerek topu kornere gönderdi. Konyaspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

21' GOL | Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşunu yapan Ndidi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

20' Rıdvan, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Abraham'dan önce Adil araya girerek topu kornere gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

18' Yhoan Andzouana, sağ kanattan çizgiye inerek kale sahasına ortaladı. Beşiktaş savunması araya girerek topu kornere gönderdi. Konyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

8' Yhoan Andzouana, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada yeniden Emirhan araya girerek topu dışarı gönderdi. Konyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

7' Yhoan Andzouana, rakip ceza yayı sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

4' Yhoan Andzouana, ceza sahası sağından kale sahasına yerden çevirdi. Savunmada Emirhan Topçu, araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Konyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

2' Pedrinho, sol kanattan penaltı noktasına ortaladı. Muleka'nın estetik vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.