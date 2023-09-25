Erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol Süper Lig'de erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 3. haftadan ertelenen maçları yönetecek hakemler açıklandı.
İşte görev alacak hakemler:
26 Eylül Salı
İstanbulspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
27 Eylül Çarşamba
Adana Demirspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
28 Eylül Perşembe
Fenerbahçe - Başakşehir: Zorbay Küçük
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