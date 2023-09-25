Erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:55
Erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Süper Lig'de 3. haftadan ertelenen maçları yönetecek hakemler açıklandı. 

İşte görev alacak hakemler: 

26 Eylül Salı

İstanbulspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

27 Eylül Çarşamba

Adana Demirspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk

28 Eylül Perşembe

Fenerbahçe - Başakşehir: Zorbay Küçük


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