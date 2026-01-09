Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ertelenen Olympiakos - Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

9.01.2026 12:26:00
AA
EuroLeague 14. haftasından ertelenen Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması, 17 Mart Salı günü saat 21.15'te Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasından ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko mücadelesi 17 Mart'ta oynanacak.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, 4 Aralık 2025 tarihinde Yunanistan'da oynanması gereken ancak hava koşulları sebebiyle ertelenen Olympiakos müsabakasının 17 Mart Salı günü, saat 21.15'te Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacağı belirtildi.

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık'ta ertelenen müsabakanın ardından "Olympiakos'un salonundaki su sızıntısından kaynaklanan durum nedeniyle karşılaşmanın oynanamadığını" dile getirmişti.

