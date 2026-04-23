Ertuğrul Doğan'dan Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili açıklama: 'Kariyeri ile ilgili belli bir planlaması var'

Ertuğrul Doğan'dan Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili açıklama: 'Kariyeri ile ilgili belli bir planlaması var'

23.04.2026 22:53:00
Ertuğrul Doğan'dan Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili açıklama: 'Kariyeri ile ilgili belli bir planlaması var'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Samsunspor maçı sonrası Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Doğan, Andre Onana'nın takımda kalmasını istediklerini söyledi.

Trabzonspor, seri penaltı atışlarında Andre Onana'nın yıldızlaşmasıyla Samsunspor'u eledi ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Başkan Ertuğrul Doğan karşılaşmanın ardından tecrübeli kalecinin geleceğiyle ilgili 61 Saat'e açıklamalar yaptı.

Andre Onana, 120 dakikası 0-0 sona eren Samsunspor-Trabzonspor maçında seri penaltı atışlarına damga vurdu. Kamerunlu eldiven, Samsunspor'un kullandığı 4 penaltının 3'ünü kurtarmayı başardı ve takımını kupada son 4'e taşıdı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN ONANA AÇIKLAMASI

Müsabakanın ardından Onana'nın geleceğiyle ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, "Onana’nın zaten kariyeri belli. Biz kendisini seviyoruz. Daha önce de söylemiştim. Kendi kariyeri ile ilgili belli bir planlaması var. Şartlar oluşursa kalmasını istiyoruz. Son karar Onana’nın olacak" ifadelerini kullandı. 

Trabzonspor, Andre Onana'yı sezon başında Manchester United'dan 1 yıllığına kiralamıştı.

