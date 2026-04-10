Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye flaş tepki: 'Türk futbol tarihinde ilk'

Ertuğrul Doğan, Ankara'da düzenlenen Trabzon günleri etkinliğine katıldı. Doğan, bordo-mavili takımın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken son oynanan Galatasaray maçı, PFDK tarafından verilen ceza, transfer ve yeni sezonun kadro planlamasıyla ilgili konuştu.

Transfer ve yeni sezon için Ertuğrul Doğan, “Yapılanmayı 3-4 yıl diye söylemiştik. Fatih Tekke ve ekibi çok değerli işler yapıyorlar. Çok genç ve tecrübeli oyuncularımız var. Bizim amacımız, Avrupa'ya gidersek ki öyle gözüküyor. Konu transfere geliyor haliyle. Eksiklerimiz var. Farkındayız. Bunları gidermek için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Doğan ayrıca, “Futbolda her zaman var gelenler, gidenler. Önemli olan nasıl bir teklif olduğu. Hangi oyuncuya nasıl bir teklife geldiğine göre değişir. Şu anda scout ekibinin elinde her bölge için genç ve tecrübeli olarak 4 tane farklı seçenek var. 7-8 tane oyuncumuz gündemde ama hepsini verecek değiliz. İskeleti korumalıyız. Duruma göre değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

2026 Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler arasında Türk hakem olmamasıyla ilgili soruya Doğan şu yanıtını verdi:

“Dünya Kupası'nda 42 ülkeden hakem var Türkiye'den yok. Türkiye her alanda dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Hakemimizin olmaması, Türk hakemliği için büyük bir kayıp ve ayıp. Ben şaşırmadım da insanların şaşırmasına anlayamadım.”

"TÜRK FUTBOL TARİHİNDE İLK"

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından bordo-mavili takıma Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından tribün bloke cezası verildi.

Doğan konuyla ilgili, “Herhalde Türk futbol tarihinde ilk böyle bir ceza. Adaletli olmadığını düşünüyoruz. İtirazımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde federasyon başkanımız ve yönetimi yanlışı düzeltecektir” açıklamasında bulundu.

PFDK'dan yapılan açıklamada cezayla ilgili şu ifadeler kullanılmıştı:

“TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J, K, I, H, L, GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN J, L, K, I, GÜNEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN G2, D, A3, E, B, G1, A2, G3, C, A1, F, DOĞU ÜST TRİBÜN F, E, C, B, A, D, RENT GO KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN C, D, A, A2, E, B, A1, A3, TRABZONSPOR FAN TOKEN ALT DOĞU TRİBÜN I, J, L, K, H, MATTİA AHMET MİNGUZZİ TRİBÜN H, J2, BATI ÜST TRİBÜN H, G, B, A, BATI ALT VIP TRİBÜN SİLVER A, SİLVER B, GOLD B, GOLD A, PLATINUM B, BATI ALT TRİBÜN I1, I2, J1numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.”