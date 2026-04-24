Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi: 'İsim vermem ama yakın zamanda...'

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u eleyerek yarı finale yükseldiği maçın ardından Başkan Ertuğrul Doğan transferle ilgili önemli sözler sarf etti.

Gelecek sezon şampiyonluk yarışı vermek için önemli transferler yapacaklarını söyleyen Doğan, "Önümüzdeki yıl için eksiklerimizi görüyoruz, takviye çalışmalarımız başladı ve devam edecek. Gelecek sezon zirve yarışının içinde olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"ŞU ANA KADAR 2 TRANSFER GERÇEKLEŞTİRDİK"

2 transferi bitirdiklerini belirten Doğan, "Şu ana kadar 2 (Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz) transfer gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yeni transferler de olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Burada isim vermem ama inşallah yakın zamanda tek tek bu anlaşmaları yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.