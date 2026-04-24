Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi: 'İsim vermem ama yakın zamanda...'

24.04.2026 09:02:00
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor maçı sonrası 2 transferi bitirdiklerini yeni takviyeler için de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u eleyerek yarı finale yükseldiği maçın ardından Başkan Ertuğrul Doğan transferle ilgili önemli sözler sarf etti.

Gelecek sezon şampiyonluk yarışı vermek için önemli transferler yapacaklarını söyleyen Doğan, "Önümüzdeki yıl için eksiklerimizi görüyoruz, takviye çalışmalarımız başladı ve devam edecek. Gelecek sezon zirve yarışının içinde olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"ŞU ANA KADAR 2 TRANSFER GERÇEKLEŞTİRDİK"

2 transferi bitirdiklerini belirten Doğan, "Şu ana kadar 2 (Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz) transfer gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yeni transferler de olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Burada isim vermem ama inşallah yakın zamanda tek tek bu anlaşmaları yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ertuğrul Doğan'dan ekonomik destek çağrısı: 'Trabzonspor’un en büyük problemi maddi konular'
Ertuğrul Doğan'dan ekonomik destek çağrısı: 'Trabzonspor’un en büyük problemi maddi konular' Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya seslenerek ekonomik destek çağrısında bulundu. Doğan, kulübün sürdürülebilir yapıya kavuşması için taraftar ve iş dünyasının katkısının kritik olduğunu vurguladı.
Ertuğrul Doğan'dan Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili açıklama: 'Kariyeri ile ilgili belli bir planlaması var'
Ertuğrul Doğan'dan Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili açıklama: 'Kariyeri ile ilgili belli bir planlaması var' Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Samsunspor maçı sonrası Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Doğan, Andre Onana'nın takımda kalmasını istediklerini söyledi.
Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye flaş tepki: 'Türk futbol tarihinde ilk'
Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye flaş tepki: 'Türk futbol tarihinde ilk' Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'la oynadıkları maçta taraftarlara verilen bloke cezası için itiraz ettiklerini söyledi. Doğan, "Her halde Türk futbol tarihinde ilk böyle bir ceza. Adaletli olmadığını düşünüyoruz. İtirazımızı yaptık" ifadelerini kullandı.