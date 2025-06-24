Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: ''Ben gitmek istiyorum' demediği sürece...'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer gündemiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Başkan ayrıca mali konulara da değindi.

Kadırga TV'ye konuşan başkan, Trabzonspor taraftarlarının akıllardaki soru işaretlerine de açıklık getirdi.

"8 MİLYON EURO VERMEM"

Doğan, Onuachu ile ilgili sorulara, "Onuachu konusunda bitmek bilmeyen istekleri var. 8 milyon Euro vermem. Trabzonspor'un bu şekilde verecek parası yok. 6 milyon Euro teklif verdik, süreç devam ediyor" diye yanıt verdi

Başkan Doğan, Fransa Ligi'nden yapmak istedikleri transferler hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Fransa'dayım, uğraşıyorum. Wooh transferinde sona geldik, yakın zamanda bir gelişme olur. Boga için 15 milyon Euro üzerinde beklenti var. Teklif verdik, beklemeye geçtik."

Kulübün mali durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ertuğrul Doğan, "Geçtiğimiz sene sadece stadyumdan 5 milyon Euro zarar ettik. Bilet satışları, elektrik ve kira giderlerini topladığımızda zarardayız" dedi.

"UĞURCAN İÇİN TEKLİF GELMEDİ"

Başkan, taraftarı desteğe davet ederken, "İlçelere gideceğim, sokakta kim varsa onlarla konuşacağım, desteğe çağıracağım. Sokakta kim varsa kombine aldıracağım. Bu bütçeyle içeride kenetlenerek savaşacağım" sözleriyle birlik mesajı verdi.

Doğan, bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır hakkında ise, "Uğurcan Çakır için bize ne yurt içinden ne de yurt dışından resmi bir teklif gelmedi. Uğurcan 'Ben gitmek istiyorum' demediği sürece kariyerinin sonuna kadar Trabzonspor'da oynamasını istiyorum" dedi.