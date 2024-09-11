Ertuğrul Doğan'dan Beşiktaş'a yanıt: 'Şenol Hoca açısından bir hikayesi yok'

Yayınlanma: 11.09.2024 - 14:38

Güncelleme: 11.09.2024 - 14:38

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor'da önemli açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Şenol Güneş bizim efsanemiz. Hem Trabzon'da şampiyonluk yaşadı, sonra İstanbul'a gidip orada da şampiyonluk yaşadı."

"KARŞI ÇIKAN OLMADI"



"Hocamız Trabzonspor'da hocalık yapmak istediğini açık açık belirtti. İyi geçeceğini düşünüyoruz. Yönetim kurulu olarak oy birliği ile bu kararı aldık. Trabzonspor'un yapması gereken takımına, oyuncularına sahip çıkmak. Şenol Hoca dün taraftara üçlü çektirdi, ben beklemiyordum. Heyecanı çok yüksek."

"Trabzonspor'un hedefinden bir şaşma yok, bizim hedefimiz zirve. Bizim sakladığımız bir plan program yok. Fatih Tekke de Şenol Güneş de hem Türk futbolunun hem de Trabzonspor'un çok önemli değerleri. Yönetim kurulunda iki isme de karşı çıkan olmadı, siyasi baskı zaten olmadı, olamaz da. Olsaydı ters teperdi."

SERGEN YALÇIN, FATİH TEKKE VE EDİN TERZİC YANITI

"Seyircilerimiz güzel futbol, başarılı sonuçlar istiyor. Sayın Abdullah Avcı da memnun değildi, biz de değildik. Yollarımızı ayırdık ve tercihimizi tecrübeden yana yapıp Şenol Güneş'i getirdik. Bundan başka bir şey yok. Ben bir Fatih Tekke hayranıyım, bana göre Türk futbolunun en büyük golcüsüdür. Bir gün yollar kesişecek elbet."

"Sergen Yalçın veya Edin Terzic ile görüşmemiz olmadı."

BJELICA VE ABDULLAH AVCI AÇIKLAMASI

"Saha dışında olumlu hamleler yaptık ama saha içinde istenileni ortaya koyamadık, çok net. Bjelica Hoca önceki takımlarında çok başarılı olmuştu ama burada olmadı. Hırslıydı ve bunu bize de yansıttı, kendisi de rahatsız oldu ve ayrıldık. Abdullah Avcı bizi şampiyon yapan hocamız. Geçen seneyi iyi bir yerde bitirdik aslında. Türkiye Kupası finalinden sonra istenildiği gibi gitmedi işler, hocamız da memnun değildi. Seyircinin de bir baskısı vardı. Çok iyi niyetliydi, sabah akşam Trabzonspor için uğraşıyordu ama olmadı. Futbolda bunlar var. Turu geçemiyorsan, haksızsın. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırdık. Hocamız iyi futbol oynatmak istiyordu ama sahaya yansımadı, kendisi de kabul etti. Trabzon da küçük şehir, baskıyı yakından hissetti doğal olarak."

"Bu işlerde her şey istikrar, hocamız aklındaki sistemi oturtabileceğini söylüyordu. Rapid Wien maçlarında çok kötü futbol oynadık, başkan olarak bunu kabul etmiyorum yani."

"SHOTA OLMADI"



"Trabzonspor'un hedefi zirve ama söylemekle olmuyor. Rakiplerimiz de çok önemli transferler yaptılar kendi çaplarında. Bizim zirve yarışında olmamız gerekiyor, ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Transferse transfer. İşi en zor olan başkan benim, 'borcu kontrol altına alacağım' dedim. Bunu yaparken de bu kulübün hiçbir geliri yok, sıfır. Bir de bu takımı yarıştırmam lazım."

"Şenol Hoca, Shota'yı istedi ekibinde ama olmadı."

METE VARDAR'A CEVAP



"Beşiktaş maçının Şenol Hoca açısından bir hikayesi yok, profesyonel olarak orada şampiyonluk yaşadı, o kadar. İlk maç Beşiktaş, kısmet Beşiktaşmış. Beşiktaş bizim dost kulübümüz, çok değerli bir başkanı var. Kendilerini güzel misafir edeceğiz."

"Yöneticiler söylemlerinde daha dikkatli olmak zorunda. Böyle bir dönemde böyle bir söyleme gerek yok. Böyle söylemler olunca cevap geliyor, bizim kimseyle bir işimiz yok. Biri bir şey söylerse o polemiği yaşarız. Bize dokunmazsan bir problem olmaz ama dokunursan her şey olabilir."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Son transferlerimizle daha önce anlaşılmıştı, Şenol Hoca'nın sadece bilgisi oldu. Genç ve önemli oyuncuları kadromuza kattık, ileride para kazanacağımızı düşünüyorum. Hocamızın bizden bir talebi olursa hemen harekete geçeceğiz. Daha önce izlenen oyuncuları kendisine ilettik, şu anda inceliyor."