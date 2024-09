Dev maç öncesi... Gabriel Paulista'dan Trabzonspor açıklaması!

Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:39

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:39

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, milli ara dönüşü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Gabriel Paulista, milli aranın iyi geçtiğini ve yakaladıkları formu devam ettirmek istediklerini ifade etti.

Siyah-beyazlıların bugünkü antrenmanı öncesinde soruları yanıtlayan deneyimli stoper, "Yıllardan beri sahip olduğum tecrübeyi buradaki genç oyunculara aktardığım için mutluyum. Sezona iyi bir başlangıç yaptık ve böyle devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Paulista sözlerine şöyle devam etti:

"Oynadığım liglerden daha farklı bir lig olduğunu söyleyebilirim. Fiziksel ve zorlu bir lig. Bizim takımımız çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahibiz. İyi başlangıcımızı bu zorlu ligde sürdüreceğimize eminim."

"ÇEKİNDİĞİM BİR OYUNCU YOK"



Liglere verilen milli aranın iyi geçtiğini ve Trabzonspor karşılaşmasının zorlu olacağını belirten Paulista, "Milli ara bizim için oldu, ailelerimizle vakit geçirdik ve dinlendik. Trabzonspor maçı zor olacak. Hoca değiştiren ekipler her zaman reaksiyon verir. Odağımızı bu maça verdik ve adım adım ilerliyoruz. Milli takım arasına kadarki süreci iyi geçirdik. Bundan sonrası için de iyi odaklandığımızı ve hazırlandığımızı söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

Süper Lig'de forma giyen forvetlerle ilgili gelen soruya Paulista şöyle yanıt verdi:

"Süper Lig'de iyi forvetler vardı, bu transfer döneminde de iyi isimler geldi. Ne kadar iyi isimler olduklarını biliyorum. Biraz da kolektif olarak bakmak lazım. Zorlu maçlar olacak. Onlarla yüzde yüzümüzle mücadele etmemiz gerekiyor. Çekindiğim bir oyuncu yok."

"OYUN ÇOK DURUYOR"

Milli aranın yakaladıkları formu etkilemeyeceğini söyleyen Paulista, "Sezona iyi başladık. Beşiktaş iyi oyunculara sahip. Bu tarz araların ritim düşüklüğüne sebep olacağını düşünmüyorum. Kupalar kazanmak için yetinmemek gerekiyor. Az hata yapan bir takımız ve daha da az hata yapmamız lazım" değerlendirilmesinde bulundu.

Forma giydiği liglerdeki hakem yönetimini ve oyun anlayışıyla ilgili soruya Brezilyalı stoper, "Her ligin karakteristiği, oyun anlayışı farklı oluyor. Sadece İngiltere'de oyunun devam etmesine hakemler daha fazla izin veriyor. LaLiga'da biraz daha fazla oyun duruyor. Süper Lig biraz İspanya'ya benziyor. Herkes işini yapıyor. Oyunun çok durduğunu söyleyebilirim. Herkes birbirine saygı duyuyor" yanıtını verdi.

"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK MÜKEMMEL BİR HAYAL OLUR"



Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini değerlendiren Paulista, "Her maçın zor olduğunu ve her rakibin iyi olduğunu söyleyebilirim. Günümüz futbolunda her takım rekabetçi oynuyor. Valencia'da oynarken Ajax'la zorlu bir maçımız olmuştu. Athletic Bilbao da tanıdığım bir takım. Tüm rakiplerimiz zorlu. Diğer rakiplerimiz iyi oyunculara sahipler. Biz kendi işimize bakmak zorundayız. Başarıyı herkes ister. Avrupa Ligi'ni kazanmak mükemmel bir hayal olur. Adım adım gidiyoruz. Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek" dedi.

Gabriel Paulista sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok fazla seyahat olacak. Maçlara gideceğiz, geleceğiz. Yenilenmek için az zamanımız olacak. Bahane üretemeyiz. Avrupa Ligi'nde yeni formatla daha çok maç var. Bu zorlu olacak. İyi bir takım olduğumuzu göstermek zorundayız. Hepsinin bilincindeyiz. Bütün maçlarda en iyisini gösterip, iyi çalışıp gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz tüm kulvarlarda."