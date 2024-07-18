Ertuğrul Doğan'dan Hacıosmanoğlu açıklaması: 'Futbolda Trabzon devrimi oldu'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanlık seçimleri sonrası açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 19:19
Ertuğrul Doğan'dan Hacıosmanoğlu açıklaması: 'Futbolda Trabzon devrimi oldu'
Abone Ol google-news

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu seçildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanlık seçimleri sonrası açıklamalarda bulundu. 

''FUTBOLDA TRABZON DEVRİMİ OLDU''

Ertuğrul Doğan, "Futbolda Trabzon devrimi oldu. Baskıya boyun eğmedik. Zaten gideceğini söylemiştik ve gitti." dedi. 

Sözlerine devam eden Ertuğrul Doğan konuşmasını şöyle noktaladı:

"İbrahim Hacıosmanoğlu verdiği sözleri tutar, tutamazsa zaten kendisi durmaz. İnşallah tartışmaların olmayacağı yeni bir dönemin ilk günü bugün. Hayırlı olsun."


TFF haberleri Seçim haberleri İbrahim Hacıosmanoğlu haberleri Ertuğrul Doğan haberleri trabzonspor haberleri

İlgili Haberler

Mehmet Büyükekşi'den TFF seçimi açıklaması: 'Adamcılığın önüne geçtik'

Mehmet Büyükekşi'den TFF seçimi açıklaması: 'Adamcılığın önüne geçtik'
Seçim sonuçlandı: TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu!

Seçim sonuçlandı: TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk açıklama: 'Türk futbolu kazandı'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk açıklama: 'Türk futbolu kazandı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler