Ertuğrul Doğan'dan Hacıosmanoğlu açıklaması: 'Futbolda Trabzon devrimi oldu'
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanlık seçimleri sonrası açıklama yaptı.
TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu seçildi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanlık seçimleri sonrası açıklamalarda bulundu.
''FUTBOLDA TRABZON DEVRİMİ OLDU''
Ertuğrul Doğan, "Futbolda Trabzon devrimi oldu. Baskıya boyun eğmedik. Zaten gideceğini söylemiştik ve gitti." dedi.
Sözlerine devam eden Ertuğrul Doğan konuşmasını şöyle noktaladı:
"İbrahim Hacıosmanoğlu verdiği sözleri tutar, tutamazsa zaten kendisi durmaz. İnşallah tartışmaların olmayacağı yeni bir dönemin ilk günü bugün. Hayırlı olsun."
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