Ertuğrul Doğan'dan hakem isyanı! 'İnanılmaz, inanılmaz işler oluyor'

Yayınlanma: 04.11.2023 - 21:54

Güncelleme: 04.11.2023 - 21:56

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunda başka şeyler gelişiyor. İnanılmaz, inanılmaz işler oluyor. İnanılmaz hareketler oluyor. İnanılmaz VAR kararları oluyor. Ben daha önce bu tarz konuşmak istemiyorum. Bazı şeyleri zorluyorlar. Biz Trabzonlular böyle çok zorlanacak insanlar değiliz. Bu terbiyesizliğin artık bitmesi lazım.

Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum! Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak. Çok merak ediyorum. Federasyon önce başka bir şey, sonra başka bir şey söylüyor. Pendik maçından sonra konuştuğumuzda orada da bir hakem sahtekarlığı vardı. Açık söylüyorum. Saha kenarında bir hakem geliyor 'Gördüm, vurdu, yüzüne dirsek attı' diyor.

Pozisyonda dirsek yok ama gördüğünü söylüyor. Bu dediklerim sadece Trabzonspor için geçerli değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için de geçerli. Kimse sahada bunları istemiyor. Kimse, kimsenin hakkını yenmesini istemiyor. Ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın hakkı yensin istemem. Ben hakkım olmayan hiçbir şey istemiyorum. Kim bu operasyon yapan sahtekarlar!"