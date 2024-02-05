Ertuğrul Doğan'dan hakemlere sert tepki: 'Bir soytarılıktır gidiyor'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 2-0 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Doğan, 'Hakem diyeceğim, diyemiyorum. Soytarılık yapılıyor yani. Net konuşmak lazım.' sözleriyle mücadelenin hakemine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 07:50
Ertuğrul Doğan'dan hakemlere sert tepki: 'Bir soytarılıktır gidiyor'
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Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un 2 golüyle maçı 2-0 kazandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan mücadele sonrasında, A Spor'a konuştu. 

Doğan açıklamasında; "Beşiktaş yönetimine bizi çok güzel misafir ettikleri için teşekkür ederim. Aynı şekilde biz de onları Trabzon'da misafir edeceğiz. Fenerbahçe maçından sonra Mete Kalkavan ile alakalı bir açıklama yapmıştım. Tabii bu açıklamalar hoşumuza gitmiyor, futbolun içinde kalmıyoruz. Ama hakem diyeceğim, diyemiyorum. Soytarılık yapılıyor yani. Net konuşmak lazım. Ben bu arkadaşların dürüstlüğüne, adamlığına Fenerbahçe maçından sonra 'Utanmıyor musunuz?' demiştim, utanmıyorlar. Bir soytarılıktır gidiyor" dedi. 

Ertuğrul Doğan sözlerinin devamında; "Mete Kalkavan bataklıkta sinek gibiydi. Bir de eğitimi olmayan bir birimin başına verilmiş. Komik kararlar, net bir iletişim yok. Bir soytarılıktır gidiyor. Birkaç şey söylemek istiyorum VAR hakemi ile ilgili; geçen yıl 19 Nisan'da oynanan bir Konyaspor - Adana Demir maçından sonra ceza alan hakem arkadaş, ne oluyor da haftanın maçına atanıyor? Tolga Bey, İzmir'de ameliyatları ile uğraşıyor, atamaları uzaktan kafasına göre yapıyor. Ahmet İbanoğlu'nun zaten dünyadan haberi yok" açıklamasında bulundu. 


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