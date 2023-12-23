Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması: 'Anthony Nwakaeme ile görüştüğümüz doğru'

Yayınlanma: 23.12.2023 - 15:02

Güncelleme: 23.12.2023 - 15:02

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

TFF ve hakemlerle ilgili görüşlerinin değişmediğini aktaran Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un Transfer gündemine de değindi.

Ertuğrul Doğan şu ifadeleri kullandı:

"Bizim federasyon başkanının şahsıyla alakalı bir düşüncemiz yok. Ben takımımın haklarını her şekilde savunurum.

TFF'nin iyi niyetini gördüğümüz şekilde yanında oluruz. Bizim kendisinden aldığı aksiyonları görmemiz gerekiyor. Yapılanlar ortada ve bunları görmezden gelemeyiz. Henüz bir adım görmedik, gördüğümüz zaman bakacağız. Tabi çok uzun zamanları da yok bunu da söyledik."

Mete Kalkavan konusunda kendilerine söz verildiğini söyleyen Doğan, bu sözün yerine getirilmesini beklediklerini bildirdi.

"NWAKAEME İLE GÖRÜŞTÜK"

Öte yandan Trabzonspor'un transfer gündemine de değinen Başkan Doğan, Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini doğruladu.

Ertuğrul Doğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Anthony Nwakaeme için hocamızın görüştüğü doğru. Nevzat kardeşimizle görüşme yaptık. Teknik olarak onay gelmedi. Geldiği zamana geldiği zaman mali durum ve sağlık açısından karar vereceğiz. Sorunsuz kişiliğiyle sorun yaşatmamış artı olmuştur. İnceledikten sonra bir karar alınacaktır."