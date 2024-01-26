Kadro dışı kalmıştı: Ertuğrul Doğan'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:10

Güncelleme: 26.01.2024 - 17:10

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da gündeme dair açıklamalar yaptı.

Başkan Doğan, Abdülkadir Ömür transferine de değindi.

"AVRUPA HEDEFİNDEN UZAKLAŞMIŞ DEĞİLİZ"

Son haftalardaki kötü sonuçlara karşın Trabzonspor'un bu sezonki hedeflerinden uzaklaşmadığını aktaran Ertuğrul Doğan, "Tabii ki eleştiriler olacak. Özellikle Trabzonspor Kulübü başkanıysanız bundan daha doğal bir şey olamaz. Kabul etmek zorundayız. Bu mücadeleyi taraftarımızla vermek, Trabzonspor bir olmak, birlik olmak zorunda. Bunu sadece yönetimin tek başına başarması mümkün değil. Son maçta kadromuzda çok önemli eksikler vardı. Trabzonspor şu an ligde 3. sırada ve Avrupa hedefinden uzaklaşmış değil. Hiçbirimiz, ne hocamız ne ben ne yönetim sonuçları kabullenmiyor. Bunlar telafi edebileceğimiz kayıplar. Hocamız geldiğinde belirlediğimiz hedefinde dışında değiliz. Bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR"

Türk Futbol tarihinin en büyük stadyum sponsorluğu anlaşmasını yaptıklarını kaydeden Doğan, "Bir Trabzonsporlu olarak takımımı göz göre göre bu anlaşmaları yapmadan nasıl bir transfer hamlesinin içine girip sıkıntıya sokabilirdim. Ben böyle bir şeyin altına asla ve asla imza atmayacağım. Türk futbol tarihindeki en büyük stadyum sponsorluğunu yaptık. Bir sürü sponsorluk anlaşması yaptım. 130 milyon Euro, bakın rakam az geliyor belki, Şubat 15 itibarıyla ödeyeceğimiz rakam 130 milyon Euro olacak. 130 milyon Euro'dan bahsediyorum 8 ayda. Bunun Türk futbolunda örneği yok. 100 milyon Euro'su karşılıksız, Trabzonspor'a dönüşü olmayacak. 30 milyon Euro'ya yakın yönetici desteği. Çok önemli gayrımenkul projeleri devam ediyor, imza aşamasına getirdiğimiz Kartal projesi var" şeklinde konuştu.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Abdülkadir Ömür'ün transferine dair konuşan Ertuğrul Doğan, "Abdülkadir Ömür ayrılmak istediğini söyledi. Trabzonspor’un çıkarlarına uygun bir teklif getirirse ayrılacak. Şu an olan tekliflere Abdülkadir gitmek istemiyor. Dolayısıyla şu an konu ortada" dedi.

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

Sezonu 3. bitirip Avrupa'ya gitmek istediklerini belirten Başkan Doğan, "Kimse karşılıksız bulduğum parayı harcadım diye beni suçlayamazdı ama ben yüzde 10'unu harcadım sadece. Borçları ödedim. Ödenmezse ilerideki yıllarda Trabzonspor falsoya gidecekti. Ben bunu yapmadım. Yapmadığım için gayet iyi yaptım. İş dönüp geliyor saha sonuçlarına. Biz sezonu en kötü 3'üncü bitirmek, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Sakatlıklar düzelince, eksikler gelince, yeni transferler de eklenince daha iyi yerlere gideceğiz" ifadelerini kullandı.