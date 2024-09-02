Ertuğrul Doğan'dan Şenol Güneş ve Fatih Tekke açıklaması!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı bir televizyon programında bordo-mavili takımın gündemine dair konuştu. Doğan, adı Trabzonspor ile anılan teknik direktörlerden Şenol Güneş ve Fatih Tekke hakkında açıklama yaptı.
Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, açıklamalarda bulundu.
Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Şenol Güneş zaten İstanbul'a gelecekti. Programında vardı. Açıklama yaptık dün, anlaşılan bir teknik adam yok. Teknik adamı Netleştirmek ve yola devam etmek istiyoruz."
"Şenol Hoca, Fatih Hoca, Hüseyin Hoca... Hepsi bizim hocalarımız, hepsi değerli isimler. Bu isimleri konuşurken dikkatli olmalıyız. Öncelikle Trabzonsporlular olarak, bir arada olmamız lazım."
"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR
"Şenol Güneş ve birçok isimle görüşmelerimiz sürüyor. Henüz bir isimle anlaşmadık. Teknik direktör için siyasi bir müdahale olmadı, olması da mümkün değil."
"Takım perşembe günü toplanacak. Perşembe gününe kadar teknik direktör ile anlaşmak istiyoruz. Yeni teknik adam yerli veya yabancı olabilir."
"FATİH TEKKE HAYRANIYIM"
"Fatih Tekke'nin hayranıyım. Şenol Güneş ise Trabzonspor'u şampiyon yapmış bir hoca. Birçok başarısı var. Hepsi Trabzonspor'un değeri. Bu isimlere saygı duyulması ve sahip çıkılması lazım."
"Sezon başlangıcından ben de memnun değildim, Abdullah Avcı da memnun değildi. Bazen her şey yapsanız bile, işler istediğiniz gibi gitmez. Özellikle Avrupa'dan elendiğimiz için çok üzüldük. Abdullah Avcı da olmasını isterdi. Hocamız da olmadığını kabul etti ve el sıkışarak ayrıldık. Böyle olmasını istemezdim ama oldu. Bir an önce zirve yarışındaki yerimizi almak istiyoruz. Vazgeçmek yok."
PAUL ONUACHU AÇIKLAMASI
"Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki üzerine Şenol Güneş ile görüştüm. Asıl görüşmemiz salı ve çarşamba günü olacak."
"Paul Onuachu için 6 Milyon Euro + bonuslar şeklinde transfer teklifimizi yaptık ama kulübü 15 Milyon Euro'da diretiyor."
"YABANCI KURALI DEĞİŞEBİLİR"
"Önümüzdeki günlerde yabancı sınırı değişebilir. Bizim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı var. Orada belki bir şey değişebilir. Belki bir veya iki opsiyon daha verilebilir. Bir yabancı daha alabilecek gibi plan yaptık."
"7,1 Milyar TL borç ödendi. UEFA'da 68 dosya kapatıldı. Avrupa'dan men ve transfer yasağı içeren dosyalardı. Bu paralar ödenmese, tazminatlarla birlikte 15 Milyar TL üzerinde bir borcu konuşuyorduk."
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