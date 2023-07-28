Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır için transfer açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, adı Galatasaray ile gündeme gelen Uğurcan Çakır'ın geleceği hakkında konuştu.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'da Uğurcan Çakır ve Galatasaray için gelen transfer sorusuna cevap verdi.
"ÖYLE BİR DÜNYA YOK"
Doğan, "Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satma durumunuz var mı?" sorusuna, "Trabzonspor kaptanını kimse alamaz. Trabzonspor kaptanı kendisi Trabzonspor'dan gitmek istemediği sürece öyle bir dünya yok. Herhangi bir Galatasaray yöneticisinin talebi dahi olamaz. Trabzonspor kaptanını kimse isteyemez. Avrupa'dan birçok talibi oldu Uğurcan'ın bugüne kadar, bu arada Uğurcan da herhangi bir takımın formasını giymez Türkiye'den. Öyle bir Trabzonsporlu Uğurcan. Avrupa'dan yakışacak bir talip olursa, verdiğimiz sözden kaynaklı görüşmemiz olabilir. Ama öyle bir şey de yok. Uğurcan'ın konsantrasyonu şu anda Trabzonspor. Bunlar yalan gündemler" ifadelerini kullandı.
Ertuğrul Doğan, ayrıca Uğurcan için geçen yıl Avrupa'dan resmi teklif geldiğini ancak bu yıl gelmediğini söyledi.
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