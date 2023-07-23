Uğurcan Çakır'dan Galatasaray için transfer yanıtı
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, takımdaki geleceği ve transfer gündemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır, "Galatasaray veya Avrupa, kulübümüz ne derse o. Hala o noktadayım ve böyle devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.
Milli eldiven, takımdaki geleceği ve transfer gündemi hakkında konuştu.
"GALATASARAY VEYA AVRUPA"
Transferi ile ilgili konuşan Çakır, şu sözleri kaydetti:
"Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu. Teklif gelip kulübe götürmediğim durumlar da vardı. Kulübümün menfaatlerini düşünüyorum. Böyle de devam edeceğim. Teklif geldiğinde kulübüm 'hayır' demişti. Ben de olgunlukla karşılaşmıştım. Burası benim yuvam. Çok mutluyum. 4 tane kupa kazandım. Galatasaray veya Avrupa, kulübümüz ne derse o. Hala o noktadayım ve böyle devam edeceğim."
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
27 yaşındaki kalecinin adı Galatasaray, Roma, Villarreal ve Nottingham Forest ile anılmıştı.
Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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